Сколько букв и звуков в словах : сосновый, молодая ,ненастное,вишневое,каменный,хо??одный,звонкая,дубовый

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Сколько букв и звуков в словах : сосновый, молодая ,ненастное,вишневое,каменный,хо??одный,звонкая,дубовый

Автор: Гость