Сколько букв и звуков в словах : сосновый, молодая ,ненастное,вишневое,каменный,хо??одный,звонкая,дубовый
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Сколько букв и звуков в словах : сосновый, молодая ,ненастное,вишневое,каменный,хо??одный,звонкая,дубовый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосновый-8букв,8зв. Молодая-7букв, 8зв. Ненастное-9б,10зв. Вишневое-8б.,9зв. Каменный-8б.,7зв. Холодный-8б., 8зв.
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