Как определить склонение имени существительного?
Русский язык
Как определить склонение имени существительного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1скл ж. м. род с окончаниями а я 2 скл м. ср. род нулевое окончание 3 скл. ж р оканчивающиеся на мягкий знак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Металлический характер свойств элементов в подгруппе по мере роста заряда ядра: А. усиливается Б. ослабляется В. не меняется.
Русский язык
Сколько букв и звуков в словах : сосновый, молодая ,ненастное,вишневое,каменный,хо??одный,звонкая,дубовый
Математика
Математика