Как определить склонение имени существительного?

Русский язык
Как определить склонение имени существительного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1скл ж. м. род с окончаниями а я 2 скл м. ср. род нулевое окончание 3 скл. ж р оканчивающиеся на мягкий знак
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