Какие есть поговорки о реках

Гость: Гость:

И за рекой люди живут. Где река всего глубже, там меньше шумит. Волга - всем рекам мать. Горы и реки изменить легко, характер человека - трудно. Волга добрая лошадка: все свезет. Около реки колодца не копают. По которой реке плыть, ту и воду пить. Боек, как быстрая река. Вода в реке, как ни грозна - не тянет дерево на дно. Каждая река к морю течет. Возить воду в реку. Без песка реки не бывает. Сел, как река на мели. Красна река берегами. Семь рек осушила, холста не замочила. Выросший в реке, в ней и погибнет. И большой реке слава до моря. Высокой дамбе не страшна поднявшаяся вода реки. По которой реке плыть, ту и воду пить. Оттого море всеми реками завладело, что оно ниже рек. Мелка река, да круты берега. Сотни рек начинаются от одного истока. Где в апреле река, там в июле лужица.