Найдите x,если lgx=21lg5-lg2
Математика
Найдите x,если lgx=21lg5-lg2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение на фото, но скорее всего ты не правильно написал условие. Там наверное не 21. Потому что в конечном ответе получается 5^21, а это большое очень число
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