Здравствуйте, пожалуйста переведите без ошибок, не с переводчика
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Здравствуйте, пожалуйста переведите без ошибок, не с переводчика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошлого месяца мой класс поехал на один день на образовательную поездку в маленький исторический город 80 километров от моего города. Все наслаждались этим. Как вы думаете, что школьники должны идти на такое? Напиши ответ скоро. Мери
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