Число 14 уменьшили на несколько единиц и получили 9. Найди неизвестное число
Математика
Число 14 уменьшили на несколько единиц и получили 9. Найди неизвестное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменьшили на 1 1 1 1 1 на 5 единиз
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