Сравни массу предметов
Математика
Сравни массу предметов
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Гость:
Салфетки и сахар меньше, вода 1 кг, рис больше 1 кг
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