Освобождение сознания человека от влияния церкви получило название 1) объяснени??; 2) накопление; 3)обмирщение; 4)огораживание
История
Освобождение сознания человека от влияния церкви получило название 1) объяснени??; 2) накопление; 3)обмирщение; 4)огораживание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обмирщение- процесс отхода от церковных норм и замена их светскими. Например в 18 веке в истории России происходило обмирщение культуры.
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