Число 56,64,72 являются значениями,взятыми из одного столбика.Таблицы умножения.О ка??ом столбике идёт речь?запиши этот столбик.

Математика
Число 56,64,72 являются значениями,взятыми из одного столбика.Таблицы умножения.О ка??ом столбике идёт речь?запиши этот столбик.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8х7=56   8х8=64    8х9=72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Будьте любезны помогите с упражнением, пожалуйста...
Ответить
Українська література
Розповідь на тему душевна краса нашего нороду
Ответить
География
Средняя и максимальная высота восточно европейской равнины
Ответить
Английский язык
Перевидите слова на русский.Kind,polite,unfriendly,cruel,obedient,clever,naughty,friendly,shy,rude,stupid,noisy,brave,athletic,non-athletic,quiet.
Ответить
Математика
Н.Б. ИСТОМИНА 111 И 114 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Ответить