Число 56,64,72 являются значениями,взятыми из одного столбика.Таблицы умножения.О ка??ом столбике идёт речь?запиши этот столбик.
Математика
Число 56,64,72 являются значениями,взятыми из одного столбика.Таблицы умножения.О ка??ом столбике идёт речь?запиши этот столбик.
Ответ(ы):
Гость:
8х7=56 8х8=64 8х9=72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Английский язык
Перевидите слова на русский.Kind,polite,unfriendly,cruel,obedient,clever,naughty,friendly,shy,rude,stupid,noisy,brave,athletic,non-athletic,quiet.
Математика