Число 56,64,72 являются значениями,взятыми из одного столбика.Таблицы умножения.О ка??ом столбике идёт речь?запиши этот столбик.

Математика

Число 56,64,72 являются значениями,взятыми из одного столбика.Таблицы умножения.О ка??ом столбике идёт речь?запиши этот столбик.

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