Число 6 запишите в виде суммы двух чисел, произведение которых наибольшее
Математика
Число 6 запишите в виде суммы двух чисел, произведение которых наибольшее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 и 2; 3и3; вот так делаем 4 + 2 = 6 или вот так 3 + 3 = 6 и так и так будет правильный ответ
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