Число 6 запишите в виде суммы двух чисел, произведение которых наибольшее

Математика
Число 6 запишите в виде суммы двух чисел, произведение которых наибольшее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 и 2; 3и3; вот так делаем 4 + 2 = 6 или вот так 3 + 3 = 6 и так и так будет правильный ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Катогенная цепь ДНК содержит нуклеотиды Т-Т-Г-А-Ц-Т. Найти какой белок синтезирует??я с этого участка?
Ответить
Математика
На окраску деревянного кубика размером 2x2x2 требуется 1 грамм краски. Сколько краски потребуется для того, чтобы окрасить деревянный кубик размеро...
Ответить
Литература
Напишите план по биографии пушкина.Литература 6 класс
Ответить
Физика
Задание номер 3 Пожалуйста решите. т.
Ответить
Алгебра
Миша нашёл x грибов. Петя нашёл на 4 гриба больше, а Саша втрое больше того, что нашл?? Миша и Петя вместе. Сколько грибов нашли три мальчика?
Ответить