Сколько бит информации содержит сообщение о том, что на экзамене ученик вытянул б??лет № 14, а всего экзаменационных билетов 32?

Информатика
Сколько бит информации содержит сообщение о том, что на экзамене ученик вытянул б??лет № 14, а всего экзаменационных билетов 32?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=14/32=7/16 N=log2 (1/(7/16))=4 i = 2. 2 бита информации
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