Сколько бит информации содержит сообщение о том, что на экзамене ученик вытянул б??лет № 14, а всего экзаменационных билетов 32?

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Сколько бит информации содержит сообщение о том, что на экзамене ученик вытянул б??лет № 14, а всего экзаменационных билетов 32?

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