Срочно помогитееееее,там по несколько вариантов ответов может быть

Биология
Срочно помогитееееее,там по несколько вариантов ответов может быть
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Автор: Гость
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Гость:
И где вопрос ? что бы ответить нужен вопрос :)
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