В равнобедренном треугольнике ABC угол при вершине B равен 120°, а длина стороны AC=2ко??ня из 15. Найдите длину медианы АМ.

Математика
В равнобедренном треугольнике ABC угол при вершине B равен 120°, а длина стороны AC=2ко??ня из 15. Найдите длину медианы АМ.
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