Решите уравнения 213*(x-89)=9585
Математика
Решите уравнения 213*(x-89)=9585
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
213×(х-89)=9585 х-89=9585÷213 х-89=45 х=89+45 х=134
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