На отрезке KN отмечены две точки L и M.Найдите длину отрезка LM, если известно, что KN=12??м, MN=3,5см, KL=4,6см.Укажите, какая точка лежит на отрезке KM.
Геометрия
На отрезке KN отмечены две точки L и M.Найдите длину отрезка LM, если известно, что KN=12??м, MN=3,5см, KL=4,6см.Укажите, какая точка лежит на отрезке KM.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KM=KL+LM. LM=KN-KL-MN=12-4.6-3.5=3.9>0.Что доказывает. что точка L лежит на отрезке KM .а не наборот-вне отрезка KM
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