На отрезке KN отмечены две точки L и M.Найдите длину отрезка LM, если известно, что KN=12??м, MN=3,5см, KL=4,6см.Укажите, какая точка лежит на отрезке KM.

Геометрия

На отрезке KN отмечены две точки L и M.Найдите длину отрезка LM, если известно, что KN=12??м, MN=3,5см, KL=4,6см.Укажите, какая точка лежит на отрезке KM.

Автор: Гость