На пишете биаграфию лермонтова небольшая 5-7 предложениймтолько главная мысель !!

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м. ю. Лермонтов родился в 1814 года 13-октября в Москве. Лермонтов был прозаиком, поэтом и художником. Его мать Марья Михайловна "была одарена душою музыкальной". Но она умерла когда Лермонтову не было и трёх лет. Отец Лермонтова Юрий Петрович Лермонтов не имел средств воспитывать сына так, как того хотелось аристократической родне, — и Арсеньева, имея возможность тратить на внука «по четыре тысячи в год на обучение разным языкам», взяла его к себе с уговором воспитывать до 16 лет, сделать своим единственным наследником и во всём советоваться с отцом. С осени 1825 года начинаются более или менее постоянные учебные занятия Лермонтова. М. Ю. Лермонтов владел четырьмя языками, играл на четырёх музыкальных инструментах (семиструнной гитаре, скрипке, виолончели и фортепиано), увлекался живописью и даже владел техникой рукоделия.