На пишете биаграфию лермонтова небольшая 5-7 предложениймтолько главная мысель !!

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На пишете биаграфию лермонтова небольшая 5-7 предложениймтолько главная мысель !!
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Автор: Гость
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Гость:
      м. ю. Лермонтов родился в 1814 года 13-октября в Москве.  Лермонтов был прозаиком, поэтом и художником. Его мать Марья Михайловна "была одарена душою музыкальной". Но она умерла когда Лермонтову не было и трёх лет. Отец Лермонтова Юрий Петрович Лермонтов не имел средств воспитывать сына так, как того хотелось аристократической родне, — и Арсеньева, имея возможность тратить на внука «по четыре тысячи в год на обучение разным языкам», взяла его к себе с уговором воспитывать до 16 лет, сделать своим единственным наследником и во всём советоваться с отцом.          С осени  1825 года начинаются более или менее постоянные учебные занятия Лермонтова.   М. Ю. Лермонтов владел четырьмя языками, играл на четырёх музыкальных инструментах (семиструнной гитаре,  скрипке,  виолончели и  фортепиано), увлекался  живописью и даже владел техникой  рукоделия.
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