Выпишите из текста упр.138 основы предложений

Русский язык
Выпишите из текста упр.138 основы предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да к вы фото делайте!!!
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