В круиз строках допущены ошибки при делении слов на слоги 1)лужа-йка,огонь-ки,я-го??а 2)хозяйств-ка,ака-ция,паль-чик 3)стра-на,копей-ка,паль-ма 4)колочь-я,ст-раус,май-ка
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В круиз строках допущены ошибки при делении слов на слоги 1)лужа-йка,огонь-ки,я-го??а 2)хозяйств-ка,ака-ция,паль-чик 3)стра-на,копей-ка,паль-ма 4)колочь-я,ст-раус,май-ка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) лу-жай-ка, о-гонь-ки, я-го-да 2) хо-зяй-ка, а-ка-ци-я, паль-чик 3) стра-на, ко-пей-ка, паль-ма 4) ко-лось-я, стра-ус, май-ка.
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