В круиз строках допущены ошибки при делении слов на слоги 1)лужа-йка,огонь-ки,я-го??а 2)хозяйств-ка,ака-ция,паль-чик 3)стра-на,копей-ка,паль-ма 4)колочь-я,ст-раус,май-ка

Русский язык

В круиз строках допущены ошибки при делении слов на слоги 1)лужа-йка,огонь-ки,я-го??а 2)хозяйств-ка,ака-ция,паль-чик 3)стра-на,копей-ка,паль-ма 4)колочь-я,ст-раус,май-ка

Автор: Гость