Составьте предложения со словами и словосочетаниями : не доедает, недоедает, от чего, отчего, несмотря на, не смотря на, по-другому, по другом, также, так же??

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Составьте предложения со словами и словосочетаниями : не доедает, недоедает, от чего, отчего, несмотря на, не смотря на, по-другому, по другом, также, так же??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг не доедает кашу, мой брат недоедает в столовой, мне страшн от детства, мне страшно было отемноты, несмотря на вопрос, не смотря на потолок, подругому говоря, подругом концу улыцы, также витамины, так же картошка.
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