Составьте предложения со словами и словосочетаниями : не доедает, недоедает, от чего, отчего, несмотря на, не смотря на, по-другому, по другом, также, так же??

Гость: Гость:

Мой друг не доедает кашу, мой брат недоедает в столовой, мне страшн от детства, мне страшно было отемноты, несмотря на вопрос, не смотря на потолок, подругому говоря, подругом концу улыцы, также витамины, так же картошка.