lt;pgt;заполните таблицу "Князь верейский и Владимир Дубровский в судьбе Марьи Кириловны".lt;/pgt; lt;pgt;1.портретlt;/pgt; lt;pgt;2.поведение в доме Троекуровыхlt;/pgt; lt;pgt;3.ключевые эпизодыlt;/pgt; lt;pgt;4.отношение к Ма...

Гость: Гость:

Портрет: Дубровский- молодой мужчина лет 23, среднего роста, светловолосый и кареглазый. Верейский- князь 50 лет, но выглядевший намного старше, так как на лице его был отпечаток увеселительных вечеров и избалованной княжеской жизни. поведение: Дубровский держался сдержанно и смело. Убил медведя чем заслужил почтение Троекурова. Верейский держался как городской князь не привыкший к деревне, всё казалось ему уж очень неутончённым, а на псарне пришлось ему дышать в надухаренный платок ключевые моменты: Дубровский молод, умён, вынужденный, но справедливый разбойник. Верейский никогда не испытывал тягот жизни. Пожилой повеса. Отношение к Маше: Дубровский искренне любил Машу. Отказался от мести, которая съедала его, ради Маши. Верейский возможно любил Машу. Но всё же больше он любил себя и женился на ней потому что лишний раз хотел угодить самому себе ( Маша умоляла его отказаться от свадьбы с ней. Если бы он также трепетно как и Дубровский любил Машу, он бы отказался. Но он больше любтл себя и наоборот ускорил свадьбу)