Твір на тему " Люди соціального дна в романі "Хіба ревуть аоли,як ясла повні"
Українська література
Твір на тему " Люди соціального дна в романі "Хіба ревуть аоли,як ясла повні"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я на украинском не понимаю прости
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