Твір на тему " Люди соціального дна в романі "Хіба ревуть аоли,як ясла повні"

Українська література
Твір на тему " Люди соціального дна в романі "Хіба ревуть аоли,як ясла повні"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я на украинском не понимаю прости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Взаимосвязь между Бактериями и Животными.Напишите пожалуйста точный ответ!Срочн??!
Ответить
Математика
Сколько будет 520 разделить на 7 с остатком
Ответить
Физика
Какова средняя скорость автомобиля , если за первые 3ч он проехал 80км , а следующие 2ч двигался со скоростью 50км/ч (вычислить скорость в км/ч )
Ответить
Другие предметы
Астрономия Турист, путешествуя (особо не торопясь) по экватору Земли, может обойти Землю за 4 года. А сколько времени потребовалось бы ему, чтобы...
Ответить
Окружающий мир
Какое главное отличие озера от реки? (1) Озеро может находиться в старом русле реки (2) Из озера может не вытекать ни одна река (3) В озеро могут в...
Ответить