Взаимосвязь между Бактериями и Животными.Напишите пожалуйста точный ответ!Срочн??!
Биология
Взаимосвязь между Бактериями и Животными.Напишите пожалуйста точный ответ!Срочн??!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бактерии звено пищевой цепи, с помощью животных бактерии передвигаются . Так же есть бактерии паразиты, которые питаются с помощью животных.
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