Какова средняя скорость автомобиля , если за первые 3ч он проехал 80км , а следующие 2ч двигался со скоростью 50км/ч (вычислить скорость в км/ч )
Физика
Какова средняя скорость автомобиля , если за первые 3ч он проехал 80км , а следующие 2ч двигался со скоростью 50км/ч (вычислить скорость в км/ч )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя скорость = весь путь : всё время =(80 + (50*2)) : (3+2) = 180:5=36 (км/ч)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Астрономия Турист, путешествуя (особо не торопясь) по экватору Земли, может обойти Землю за 4 года. А сколько времени потребовалось бы ему, чтобы...
Окружающий мир
Какое главное отличие озера от реки? (1) Озеро может находиться в старом русле реки (2) Из озера может не вытекать ни одна река (3) В озеро могут в...
Литература
Русский язык
Помогите ответьте на вопросы движение льда по течению, поездка по дальним странам,рабочий на земляных роботах,природная зона с признаками леса и ст...