Какова средняя скорость автомобиля , если за первые 3ч он проехал 80км , а следующие 2ч двигался со скоростью 50км/ч (вычислить скорость в км/ч )

Физика

Какова средняя скорость автомобиля , если за первые 3ч он проехал 80км , а следующие 2ч двигался со скоростью 50км/ч (вычислить скорость в км/ч )

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