Напишите пожалуйста сочинение про преданность. Аргумент из жизненного опыта

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Напишите пожалуйста сочинение про преданность. Аргумент из жизненного опыта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преданность -  верность и непоколебимая приверженность,  основанная на любви и проявляемая даже в трудных обстоятельствах. Преданность-то чувство, когда ты привязался к кому-либо, и уже не сможешь его потерять.  Однажды у меня была собака. Её звали Арчи. Её порода-немецкая овчарка.  Как обычно, я сделал(а) уроки и пошла(пошёл) гулять с Арчи. Мне позвонил друг.(подруга). Мы с Арчи остановились у светофора. Загорелся зелёный цвет. И тут один автомобиль, несмотря на запрещённый сигнал, поехал. Арчи как-то сильно меня толкнула, и я упал(а) на бордюр. А саму Арчи...задавила машина.  Эта собака спасла мне жизнь. Это-преданность.
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