Начертите четырехугольник ABCD пересекаются ли прямые AB и CD если да то в какой точке

Математика
Начертите четырехугольник ABCD пересекаются ли прямые AB и CD если да то в какой точке
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не пересекаются, это две противоположные стороны
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