Вычислить sin2 альфа: Sin альфа + Cos альфа=1/2
Математика
Вычислить sin2 альфа: Sin альфа + Cos альфа=1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-альфа кос(а)=1/2-син(а) син2(а)=2син(а)кос(а)=2син(а)[1/2-син(а)]=син(а)-2син^(2)(а)
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