Сравнить дроби 25 48 13 24
Математика
Сравнить дроби 25 48 13 24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25/48 сравнить с 13/24 13/24=26/48 25/48 сравнить с 26/48 25 < 26 => 25/48 < 26/48 => 25/48 < 13/24
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