Помогите пожалуйста плиз расставить скопки
Математика
Помогите пожалуйста плиз расставить скопки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (60-24):3+1 60-(24:3+1)
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