Поместье князя Верейского где оно

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Ильи́нское» — фрагментарно сохранившаяся усадьба в Красногорском районе Московской области России. Расположена на берегу Москвы-реки у села Ильинского (сельское поселениеИльинское), рядом с Ильинским шоссе. С середины XIX века Ильинское и Усововходили в число владений семьиРомановых; во второй половине XX века на территории усадьбы располагались дачи высокопоставленных работников ВКП(б), а позднее КПСС.