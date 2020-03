Напишите пожалуйста сочинение про любимую профессию на английском (Профессия программист 10-15 предложений)

Гость: Гость:

Programmer Job responsibilitiesBased on the analysis of mathematical models and algorithms for solving scientific-technical and production problems develops programs perform computing operations.The computational scheme is the method to solve problems, translate solution algorithms into a formal machine language.Defines the entered in the machine information, its scope, methods of monitoring the machine operations, the form and content of source documents and the results of a calculation.Develops layouts and schematics of the input, processing, storage and delivery of information, and conducts a Desk audit programs.Defines the set of data providing a solution to the maximum number included in the programme conditions.Spends debugging of the developed programs, determines the possibility of using ready-made programs developed by other organizations.Develops and implements methods for automating the programming model and standard programs, programming programs, translator, the input algorithmic languages.Performs work on standardization and typification of the computational processes involved in the creation of catalogs and cards of standard programs, the development of forms, automated processing, the project works to expand the field of application of computers.Qualification requirementsHigher technical or engineering and economic education.---------------------------------------------------------------------------------------------- Программист Должностные обязанностиНа основе анализа математических моделей и алгоритмов решения научно-технических и производственных задач разрабатывает программы выполнения вычислительных работ.Составляет вычислительную схему метода решения задач, переводит алгоритмы решения на формализованный машинный язык.Определяет вводимую в машину информацию, ее объем, методы контроля производимых машиной операций, форму и содержание исходных документов и результатов вычислений.Разрабатывает макеты и схемы ввода, обработки, хранения и выдачи информации, проводит камеральную проверку программ.Определяет совокупность данных, обеспечивающих решение максимального числа включенных в данную программу условий.Проводит отладку разработанных программ, определяет возможность использования готовых программ, разработанных другими организациями.Разрабатывает и внедряет методы автоматизации программирования, типовые и стандартные программы, программирующие программы, транслятора, входные алгоритмические языки.Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов, участвует в создании каталогов и карточек стандартных программ, в разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектных работах по расширению области применения вычислительной техники.Квалификационные требованияВысшее техническое или инженерно-экономическое образование.