Какова цель воспитания в комедии" недоросль" срочнр
Литература
Какова цель воспитания в комедии" недоросль" срочнр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митрофан - несовершеннолетний юноша, который не отличается острым умом. Cовершенно не уважает cвою мать и заявляет: "Не хочу учиться, а хочу жениться!" Стародум убеждается, что Митрофану необходимо прежде всего дать хорошее образование и воспитание: недоросль не может ответить на простые вопросы. Проблема воспитания и образования в комедии "Недоросль" ставится иным образом: люди старшего поколения, такие как госпожа Простакова, считают, что обучение вовсе не нужно.
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