Когда световой день длинее 1 ноября или 1 февраля обьясните ответ.
География
Когда световой день длинее 1 ноября или 1 февраля обьясните ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ноября--------------
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