Доклад на тему : муз. произв.о рус. героях Иван Сусанин

Другие предметы
Доклад на тему : муз. произв.о рус. героях Иван Сусанин
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Иван Сусанин" - опера М. Глинки, премьера которой состоялась в 1836 году и называлась тогда эта опера "Жизнь за царя". Главный герой -Иван Сусанин  - имел реального прототипа. Это крестьяни из костромской губернии, который в период русско-польского противостояния намеренно завел шляхтичей в лес и погиб там вместе с ними.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Можите помощь расписать 27 312:48+(900-669)×(8×25)-1809:9
Ответить
География
Когда световой день длинее 1 ноября или 1 февраля обьясните ответ.
Ответить
Математика
Решите уравнения 213*(x-89)=9585
Ответить
Биология
У якому схрещуванні розщеплення за фенотипом у потомстві може бути 9:3:3:1 ? A) AaBb x aaBb ??) AaBb x aabb В) AaBb x AaBb Г) AAbb x aaBB В каком ...
Ответить
Литература
Какова цель воспитания в комедии" недоросль" срочнр
Ответить