Доклад на тему : муз. произв.о рус. героях Иван Сусанин
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Доклад на тему : муз. произв.о рус. героях Иван Сусанин
Ответ(ы) на вопрос:
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"Иван Сусанин" - опера М. Глинки, премьера которой состоялась в 1836 году и называлась тогда эта опера "Жизнь за царя". Главный герой -Иван Сусанин - имел реального прототипа. Это крестьяни из костромской губернии, который в период русско-польского противостояния намеренно завел шляхтичей в лес и погиб там вместе с ними.
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