Врэдный противный языковое значение?
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Врэдный противный языковое значение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно употребление этих слов в значении: Вредный - 1. представляющий опасность для здоровья (или чего-либо еще) - вредный продукт; 2. в разговорной речи - непослушный, несносный по характеру (вредный мальчик) Противный - 1. в разговорной речи - несносный по характеру (противный мальчик) 2. в разговорной речи - вызывающий отвращение (противный человек) 3. находящийся напротив, в противоположной стороне
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