Число яблок в ящике меньше 200. их можно разделить поровну между 2,3,4,5,6 детьми. сколь??о яблок в ящике. Помогите правильно записать условие и решение

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Число яблок должно делиться на 2,3,4,5,6. Найдем их произведение 2*3*4*5*6=720, но яблок меньше 200, поэтому можно исключить из произведения числа 2 и 3, так как 4 и 6 делятся на них 4*5*6=120 Ответ: 120