Капризный завод должен был изготовить для строительства Дворца культуры 270 тыс. ш??ук кирпича .В первую неделю он выполнил 4/9 задания, во вторую неделю он изготовил на 10% больше кирпичей, чем в первую неделю. Сколько тысяч ш...

Алгебра
Капризный завод должен был изготовить для строительства Дворца культуры 270 тыс. ш??ук кирпича .В первую неделю он выполнил 4/9 задания, во вторую неделю он изготовил на 10% больше кирпичей, чем в первую неделю. Сколько тысяч штук кирпича осталось изготовить заводу
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Гость:
Ответ:8 тысяч кирпича осталось изготовить.
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