Переобоазуйте выражением дробь a-a-ad/d
Алгебра
Переобоазуйте выражением дробь a-a-ad/d
Ответ(ы):
Гость:
А(1-1-d):d..............
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