Определите координаты Название этой реки переводится как «болотистая река» или «река в болотистых берегах», что очень точно отражает ее особенность. Она впадает в залив, который получил свое название в честь народа, давшего на...

География

Определите координаты Название этой реки переводится как «болотистая река» или «река в болотистых берегах», что очень точно отражает ее особенность. Она впадает в залив, который получил свое название в честь народа, давшего название реке. На реке стоит город, названный в честь человека, присоединившего к России этот залив. О какой реке идет речь? Как называются город и залив? С точностью до одного градуса, определите координаты впадения реки в залив.

Автор: Гость