Определите координаты Название этой реки переводится как «болотистая река» или «река в болотистых берегах», что очень точно отражает ее особенность. Она впадает в залив, который получил свое название в честь народа, давшего на...
География
Определите координаты Название этой реки переводится как «болотистая река» или «река в болотистых берегах», что очень точно отражает ее особенность. Она впадает в залив, который получил свое название в честь народа, давшего название реке. На реке стоит город, названный в честь человека, присоединившего к России этот залив. О какой реке идет речь? Как называются город и залив? С точностью до одного градуса, определите координаты впадения реки в залив.
Ответ(ы):
Гость:
1)Река-Нева 2)Финский залив 3)Санкт-Петербург 4)60 с.ш. 31 в.д.
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