Найти сумму положительных целых чисел от -50 до 200, кратных 5 и 8
Информатика
Найти сумму положительных целых чисел от -50 до 200, кратных 5 и 8
Ответ(ы):
Гость:
Если одновременно 5 и 8, то пишешь такую программку на Pascal var s,i:longint; begin s:=0; for i:=1 to 200 do if (i mod 5=0)and(i mod 8=0) then s:=s+i; writeln(s); end. И получаешь 600. Если либо 5, либо 8, либо и 5 и 8, то такая программа var s,i:longint; begin s:=0; for i:=1 to 200 do if (i mod 5=0)or(i mod 8=0) then s:=s+i; writeln(s); end. В ответе 6100.
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