Какие эколлогические связи в сообществе лес

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Все обитатели леса связаны между собой сложной сетью пищевых отношений. Растения с помощью фотосинтеза и минеральных веществ почвы производят пищу для растительноядных животных: лосей, косуль, кабанов, зайцев, мышей, соек, синиц и т. д. Растительноядных животных поедают хищники: лисы, волки, ласки, хищные птицы. Отмершие растения, погибшие животные и продукты их жизнедеятельности становятся пищей для разнообразных почвенных организмов, которые разлагают остатки на простые составляющие, которые вновь усваивают растения.