Теплоход течение 2 дней был в пути 15ч один день он прошел 200 километра во второй 175 километров сколько часов был теплоход в пути каждый день если скорость была одинока
Математика
Теплоход течение 2 дней был в пути 15ч один день он прошел 200 километра во второй 175 километров сколько часов был теплоход в пути каждый день если скорость была одинока
Ответ(ы):
Гость:
1) 200+175=375(км) всего за 15 ч 2)375:15=25(км/ч) скорость 3) 200:25=8(ч) был в пути в 1 день 4) 175:25=7(ч) был в пути во 2 день
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