Теплоход течение 2 дней был в пути 15ч один день он прошел 200 километра во второй 175 километров сколько часов был теплоход в пути каждый день если скорость была одинока

Математика

Теплоход течение 2 дней был в пути 15ч один день он прошел 200 километра во второй 175 километров сколько часов был теплоход в пути каждый день если скорость была одинока

Автор: Гость