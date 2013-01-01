(640:16+720:24)+56*(1000-997)+89*(2013-1897)=
Математика
(640:16+720:24)+56*(1000-997)+89*(2013-1897)=
Ответ(ы):
Гость:
1) 640:16=40 2) 720:24=30 3) 40+30=70 4)1000-997=3 5)2013-1897=116 6)56•3=168 7)89•116=10324 8)70+168=238 9)238+10324=10562. Ответ:10562
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