Составь равенства и неравенства,используя выражения. 6+1 9-4 8-2 5+1 3-2 10-3
Математика
Составь равенства и неравенства,используя выражения. 6+1 9-4 8-2 5+1 3-2 10-3
Ответ(ы):
Гость:
6+1 больше 9-4 вот так что ли
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