Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания. Мы (в) троём нач...ли бесед...вать (как) будто век были знакомы. Я вздохнул ещё глубже поскорее посп...шил простит...ся потому ...
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Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания. Мы (в) троём нач...ли бесед...вать (как) будто век были знакомы. Я вздохнул ещё глубже поскорее посп...шил простит...ся потому что ехал по весьма важному делу и сел в кибитку. Гусь взял в клюв другую верёвочку и пот...нул её (от) чего тут (же) разжался оглушительный выстрел. Когда дует ветер и рябит воду то становит...ся и холодно и ску...но и жутко.
Ответ(ы):
Гость:
Мы втроём начали беседовать, как будто век были знакомы. Я вздохнул ещё глубже, поскорее поспешил проститься, потому что ехал по весьма важному делу и сел в кибитку. Гусь взял в клюв другую верёвочку и потянул её, отчего тут же разжался оглушительный выстрел. Когда дует ветер и рябит воду, то становится и холодно, и скучно, и жутко.
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