Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания. Мы (в) троём нач...ли бесед...вать (как) будто век были знакомы. Я вздохнул ещё глубже поскорее посп...шил простит...ся потому ...

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Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания. Мы (в) троём нач...ли бесед...вать (как) будто век были знакомы. Я вздохнул ещё глубже поскорее посп...шил простит...ся потому что ехал по весьма важному делу и сел в кибитку. Гусь взял в клюв другую верёвочку и пот...нул её (от) чего тут (же) разжался оглушительный выстрел. Когда дует ветер и рябит воду то становит...ся и холодно и ску...но и жутко.

Автор: Гость