Скорость теплохода по течению равна 37,6 км/ч.Найдите собственную скорость теплохо??а и его скорость против течения,если скорость течения реки 3,9 км/ч.

Математика

Скорость теплохода по течению равна 37,6 км/ч.Найдите собственную скорость теплохо??а и его скорость против течения,если скорость течения реки 3,9 км/ч.

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