Сравните х и у.ДАМ 40 БАЛЛОВ х= (3-10цел. 1/10 : 40цел. 2/5) : 20/33-3цел. 3/4= у=(4-1цел. 49/50 ⋅ 1цел. 7/33) : 16/25+3цел. 1/2 РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ПРОШУ УМОЛЯЮ!!!!
Математика
Сравните х и у.ДАМ 40 БАЛЛОВ х= (3-10цел. 1/10 : 40цел. 2/5) : 20/33-3цел. 3/4= у=(4-1цел. 49/50 ⋅ 1цел. 7/33) : 16/25+3цел. 1/2 РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ПРОШУ УМОЛЯЮ!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Вот как то так. .....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания. Мы (в) троём нач...ли бесед...вать (как) будто...