Сравните х и у.ДАМ 40 БАЛЛОВ х= (3-10цел. 1/10 : 40цел. 2/5) : 20/33-3цел. 3/4= у=(4-1цел. 49/50 ⋅ 1цел. 7/33) : 16/25+3цел. 1/2 РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ПРОШУ УМОЛЯЮ!!!!

Математика
Сравните х и у.ДАМ 40 БАЛЛОВ х= (3-10цел. 1/10 : 40цел. 2/5) : 20/33-3цел. 3/4= у=(4-1цел. 49/50 ⋅ 1цел. 7/33) : 16/25+3цел. 1/2 РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ПРОШУ УМОЛЯЮ!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Вот как то так. .....
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