На завод в первый день привезли 633 тонны и 600 кг свёклы
Математика
На завод в первый день привезли 633 тонны и 600 кг свёклы
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Гость:
А задание какое скажи я помогу
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