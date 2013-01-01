В ателье 720 метров ткани три восьмых этой ткани израсходовали на пошив костюмов остальные ткани сшили платьев расходуя на каждое по 3 метра сколько сшили платьев

Математика
В ателье 720 метров ткани три восьмых этой ткани израсходовали на пошив костюмов остальные ткани сшили платьев расходуя на каждое по 3 метра сколько сшили платьев
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 720* 3/8 = 270 (м)- ткани ушло на пошив костюмов 2) 720-270=450 (м)-  ткани ушло на пошив платьев 3) 450:3 =  150 (м)- платьев сшили  Ответ: 150 метров.
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