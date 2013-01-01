В ателье 720 метров ткани три восьмых этой ткани израсходовали на пошив костюмов остальные ткани сшили платьев расходуя на каждое по 3 метра сколько сшили платьев

Математика

В ателье 720 метров ткани три восьмых этой ткани израсходовали на пошив костюмов остальные ткани сшили платьев расходуя на каждое по 3 метра сколько сшили платьев

Автор: Гость