Какая мягкая и твёрдая буква ч?
Русский язык
Какая мягкая и твёрдая буква ч?
Ответ(ы):
Гость:
Буква ч всегда мягкая , и она не может быть твёрдой.
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