Представь что ты озяб, начал активно двигаться и согрелся. обьясните, как ткани на??его тела узнают что требуется ускоренная выработка тепла и в каких органах и в результате каких процессов происходит выработка тепла
Биология
Представь что ты озяб, начал активно двигаться и согрелся. обьясните, как ткани на??его тела узнают что требуется ускоренная выработка тепла и в каких органах и в результате каких процессов происходит выработка тепла
Ответ(ы):
Гость:
Узнают не органы и ткани, а в первую очередь головной мозг, рецепторы кожы сообщают есу о снижении температуры и он принимает решение каким образом ее поднять. Как правило наилучший способ согреться это подвигаться, потому что при движении наши мышцы выделяют много тепла, так же местом где происходит выработка тепла является печень.
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